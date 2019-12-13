Адвокат: у прокурорів немає достатньо доказів для звинувачення Дугарь



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Військовий медик Яна Дугарь у суді

Адвокат зазначив, що фотографія Дугарь, взята для порівняльної експертизи, була зроблена в той час, коли вона перебувала за кордоном

Військовий медик Яна Дугарь перебувала за кордоном і не могла бути зафіксована відеокамерами, на записи яких посилається сторона обвинувачення у справі про вбивство Павла Шеремета.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив адвокат Дугарь Микола Ореховський.

«Прокурор іде до суду і витягає людину до суду , коли він має достатньо доказів для цього. Два прокурори в суді не змогли нічого детально пояснити. Вони відмовилися доводити обгрунтованість підозри, яку вони повідомили людині щодо особливо тяжкого злочину», - розповів Ореховський.

За його словами, у прокурорів немає достатньої доказової бази для звинувачення.

Також він зазначив, що фотографія Дугарь, взята для порівняльної експертизи, була зроблена в той час, коли вона перебувала за кордоном.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію.

В ході судового засідання прокурор зачитав текст підозри, раніше оприлюднений адвокатом іншої підозрюваної Юлії Кузьменко, після чого попросив для Дугарь цілодобовий домашній арешт. Він послався в тому числі на те, що не вдалося вилучити всі речі і документи в рамках цього розслідування, а тому є ризик, що їх можуть знищити.

Суддя Вовк прийняв рішення задовольнити клопотання прокуратури. Яна Дугарь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом за місцем реєстрації у Новомосковську до 8 лютого 2020 року.