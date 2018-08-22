Справа «шпигуна» Єжова: суд щодо екс-перекладача Гройсмана перенесли на вересень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Solonyna Yeugen,‏ Twitter Суд у справі Станіслава Єжова продовжиться 3 вересня

Єжов передав записи зустрічі прем'єра та Волкера

Голосіївський районний суд Києва переніс на 3 вересня підготовче судове засіданння у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього перекладача прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова.

«У судовому засіданні оголошується перерва до 3 вересня 14:00», — йдеться в ухвалі суду.

Варто зазначити, що сьогодні суд був змушений перенести засідання через неналежну підготовку до судового процесу сторони обвинувачення.

Зокрема, на вимогу суду прокурор не зміг надати повний обсяг документів, які містять докази необхідності проведення слідчо-оперативних та слідчо-розшукових дій щожо Єжова. Виходячи з цього, суд зобов’язав сторону обвинувачення на наступне засідання підготувати та надати суду повний пакет відповідних документів.

Зазначимо, що сторона обвинувачення сьогодні заявила, що зустріч Гройсмана та спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера у 2017 році була записана. Про це повідомив прокурор Олексій Вдовиченко у залі суду.

Як зазначив прокурор, запис розмови під час зустрічі прем'єра з Волкером був відправлений на електронну адресу оленапрекрасна@yandex.ru.

Окрім того, сторона обвинувачення заявила про наявні докази спілкування обвинуваченого з громадянином Росії.

Зокрема, прокурор заявив про наявний у сторони обвинувачення доказ у вигляді чотирьох фотографій. На знімках Станіслав Єжов, за словами прокурора, зустрічається у ресторані із особою, яка є співробітником РУ ГШ РФ.

«Хочу додати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме відомості про вчинення кримінального правопорушення. Долучаються вказані документи для того, щоб суд в подальшому мав розуміти, як проходив хід розслідування кримінального провадження. Є особа, з якою обвинувачений зустрічався у ресторані», - сказав прокурор.

Втім, адвокат Рибін заявив, що докази прокуратури є такими, що отримані невстановленим шляхом.

«Особа Олександр, який є громадянином РФ, про якого говорив прокурор, є невстановленою. Це є недопустими доказоми (знімки Єжова у ресторані «Пивоварня», - ред. ). Знімки звідти надала невідома особа. На цих фото зображена невідома особа, а поруч з ним з'являється невідома особа. Немає джерел цих фотокарток. Також не проведено огляд відсканованих зображень», - сказав він.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

У СБУ повідомляли, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Оперативники СБ України задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльность урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.

Злочин кваліфікували за ч.1 ст.111 ККУ.

Читайте також матеріал «Главкома» Екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський: Таких «Єжових» навколо Гройсмана і Порошенка десятки