Справжні і фальшиві герої: яких кримчан насправді має вшановувати Україна (прес-конференція)

На прес-конференції у «Главкомі» йтиметься про факти переслідування кримчан за проукраїнську позицію в окупованому Криму

У понеділок, 22 січня, о 12:00 у прес-центрі ІА «Главком» з нагоди Дня Соборності України відбудеться прес-конференція на тему: «Справжні і фальшиві герої: яких кримчан насправді має вшановувати Україна». Учасники прес-конференції: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи; Климент, архієпископ



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Активіст Володимир Балух

На прес-конференції у «Главкомі» йтиметься про факти переслідування кримчан за проукраїнську позицію в окупованому Криму

У понеділок, 22 січня, о 12:00 у прес-центрі ІА «Главком» з нагоди Дня Соборності України відбудеться прес-конференція на тему: «Справжні і фальшиві герої: яких кримчан насправді має вшановувати Україна».

Учасники прес-конференції: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи; Климент, архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП; Дар’я Свиридова, експертка Української Гельсінської спілки з прав людини; Андрій Щекун, генеральний директор ДП «Національне видавництво»; Тетяна Печончик, голова Центру інформації про права людини; Олександр Федорович, заступник прокурора АР Крим.

Під час заходу йтиметься про факти переслідування кримчан за проукраїнську позицію в окупованому Криму, а з іншого боку – про кримчан, які перейшли на бік ворога і підтримали російську окупацію, але продовжують вважатися «героями України».

Громадські і релігійні діячі вважають, що вшановувати треба справжніх героїв, та оприлюднять звернення до президента України з проханням присвоїти звання Герой України Володимиру Балуху – кримському активісту, який вивісив український прапор над своїм будинком, за що отримав три з половиною роки в’язниці.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: