  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Справжня спека: прогноз погоди на 30 квітня

    В столиці прогнозують до 25 градусів тепла
    В понеділок по всій території України очікується спекотна та сонячна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +23...+29 градусів. На півночі України невелика хмарність, без опадів, тільки в Сумській області
    • Сьогодні, 06:26
    • Розсилка
    В останній день квітня погода порадує українців сонцем і теплою погодою
    В останній день квітня погода порадує українців сонцем і теплою погодою

    В столиці прогнозують до 25 градусів тепла

    В понеділок по всій території України очікується спекотна та сонячна погода.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +23...+29 градусів.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, тільки в Сумській області вночі місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +21...+29 градусів.

    У центрі температурні показники піднімуться до 29 градусів вдень та до 14 градусів тепла вночі. На півдні України невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +21...+28 градусів.

    В столиці прогнозують до 25 градусів тепла, без опадів.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 30 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 30,2 градусів тепла у 2012 році, а найнижча - вночі на позначці 1,5 градуса морозу в 1940 році.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ