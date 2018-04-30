Справжня спека: прогноз погоди на 30 квітня

В останній день квітня погода порадує українців сонцем і теплою погодою

В столиці прогнозують до 25 градусів тепла

В понеділок по всій території України очікується спекотна та сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +23...+29 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, тільки в Сумській області вночі місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +21...+29 градусів.

У центрі температурні показники піднімуться до 29 градусів вдень та до 14 градусів тепла вночі. На півдні України невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, удень +21...+28 градусів.

В столиці прогнозують до 25 градусів тепла, без опадів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 30 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 30,2 градусів тепла у 2012 році, а найнижча - вночі на позначці 1,5 градуса морозу в 1940 році.