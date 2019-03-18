Справжня весна: синоптики сьогодні прогнозують найтепліший день березня
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Температура повітря прогріється до +17 градусів
Погода в Україні: сьогодні 18 березня, на території країни опадів не очікується, лише на крайньому заході вдень можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Як зазначається, сьогодні вітер буде південним, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від -2 морозу до +3 тепла, на крайньому заході країни та на півдні Одеської області до +6 тепла; вдень на Лівобережжі та у більшості західних областей +9-14 тепла, на решті території +12-17.
Понеділок стане найтеплішим днем із найближчої перспективи. У Вінницькій та Чернівецькій областях сьогодні очікується температура від +17 до +22 градусів вдень.
19 березня в Україну знову прийде похолодання з дощами, яке триватиме до кінця місяця.