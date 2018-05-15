США нададуть $125 млн для Донбасу та прилеглих територій

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Кошти Україні передасть агенство USAID

Програма сприятиме створенню економічних можливостей для нових і вже діючих підприємств у регіоні

США нададуть додаткову допомогу в $125 млн для Донбасу й тих прилеглих територій, які постраждали від російської агресії

Про це заявив заступник адміністратора і керівника USAID у справах країн Європи та Євразії Брок Бірман, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми оголошуємо сьогодні, що за допомогою американського народу програму USАID на суму $125 млн буде спрямовано на Донбас, а також на сусідні регіони, які постраждали від негативного впливу конфлікту», - заявив Бірман на прес-конференції у Слов'янську.

За його словами, ця програма сприятиме створенню економічних можливостей для нових і вже діючих підприємств у цьому регіоні. США, і USAID зокрема, і надалі допомагатимуть українцям у досягненні безпеки та процвітання.

Раніше повідомлялося, що Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні додаткову допомогу в розмірі $125 млн для допомоги Донбасу і навколишнім територіям.

Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з Державним Секретарем США. Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах світу.