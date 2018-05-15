США нададуть $125 млн для Донбасу та прилеглих територій
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Програма сприятиме створенню економічних можливостей для нових і вже діючих підприємств у регіоні
США нададуть додаткову допомогу в $125 млн для Донбасу й тих прилеглих територій, які постраждали від російської агресії
Про це заявив заступник адміністратора і керівника USAID у справах країн Європи та Євразії Брок Бірман, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Ми оголошуємо сьогодні, що за допомогою американського народу програму USАID на суму $125 млн буде спрямовано на Донбас, а також на сусідні регіони, які постраждали від негативного впливу конфлікту», - заявив Бірман на прес-конференції у Слов'янську.
За його словами, ця програма сприятиме створенню економічних можливостей для нових і вже діючих підприємств у цьому регіоні. США, і USAID зокрема, і надалі допомагатимуть українцям у досягненні безпеки та процвітання.
Раніше повідомлялося, що Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні додаткову допомогу в розмірі $125 млн для допомоги Донбасу і навколишнім територіям.