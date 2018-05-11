  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Американська агенція USAID надасть Україні $125 млн допомоги

    • Сьогодні, 16:52
    • Розсилка

    Додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні

    Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні додаткову допомогу в розмірі 125 млн доларів для допомоги Донбасу і навколишнім територіям.

    Про це йдеться у заяві USAID Україна.

    «15 травня 2018 року відбудеться cпільна прес-конференція заступника адміністратора і керівника бюро агенції США з міжнародного розвитку (USAID) у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович, де буде оголошено про надання додаткової допомоги в розмірі 125 млн доларів США для Донбасу і тих навколишніх територій, які відчули на собі вплив російської агресії», - йдеться в повідомленні USAID у Facebook.

    Додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку, зазначили в USAID.

    Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з Державним Секретарем США.

    Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах світу.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    США гроші фінансування гуманітарна допомога Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ