Американська агенція USAID надасть Україні $125 млн допомоги

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Додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні додаткову допомогу в розмірі 125 млн доларів для допомоги Донбасу і навколишнім територіям.

Про це йдеться у заяві USAID Україна.

«15 травня 2018 року відбудеться cпільна прес-конференція заступника адміністратора і керівника бюро агенції США з міжнародного розвитку (USAID) у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович, де буде оголошено про надання додаткової допомоги в розмірі 125 млн доларів США для Донбасу і тих навколишніх територій, які відчули на собі вплив російської агресії», - йдеться в повідомленні USAID у Facebook.

Додаткову технічну допомогу буде спрямовано на подальшу стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, підвищення стійкості місцевої економіки і прискорення її розвитку, зазначили в USAID.

Агентство США з міжнародного розвитку ( United States Agency for International Development, USAID ) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з Державним Секретарем США. ) — незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з Державним Секретарем США. Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах світу.

Джерело: УНН