США не будуть відправляти на Близький Схід 14 тисяч військових



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Пентагон не розглядає можливість відправки американських військових в розпорядження CENTCOM

Відомості американських ЗМІ про плани США щодо перекидання додаткових 14 тисяч військовослужбовців на Близький Схід не відповідають дійсності.

Про це йдеться письмовій заяві міністра оборони США Марка Еспера, опублікованому на сайті відомства.

За його словами, Пентагон не розглядає можливість відправки американських військових в розпорядження CENTCOM (Центрального командування США, що відповідає за проведення операцій на Близькому і Середньому Сході - ред.)».

«Як неодноразово заявляло міністерство, ми ніколи не обговорювали і не розглядали питання про відправку 14 тисяч додаткових військ на Близький Схід. Повідомлення про це абсолютно хибні», - заявив Еспер.

При цьому він підкреслив, що Пентагон завжди готовий відповісти на дії супротивників в майбутньому.

Таким чином, міністр оборони США спростував заяву свого заступника Джона Руда.

Під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату США напередодні Руд заявив, що глава Пентагону розглядає можливість розгортання додаткового контингенту на Близькому Сході у відповідь на агресивну політику Ірану.