США перекидають тисячу військових на Близький Схід через напад на танкери



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Пентагон надсилає додаткові підрозділи на Близький Схід через напад на танкери

Додаткові сили будуть дислоковані в регіоні для оборонних цілей, зазначили в Пентагоні

Оборонне відомство США додатково надсилає близько тисячі військових на Близький Схід через новий напад на танкери в Оманській затоці.

Виконувач обов’язків міністра оборони Патрік Шанахан заявив, що Сполучені Штати «продовжуватимуть пильно стежити за ситуацією і вносити корективи в рівень сил за необхідності з урахуванням розвідувальної інформації та ймовірних загроз».

Американські військові також опублікували додаткові фотографії, які підтверджують, що Іран стоїть за нападами, які минулого тижня були здійснені на дві нафтові танкери в Оманській затоці. Оприлюднені світлини були зроблені, зокрема, з вертольота американського флоту і мали на меті показати іранських військових, які знімають нерозірвану міну з корпусу японського нафтового танкера. У Вашингтоні наполягають, що фотографії засвідчили спробу прибрати докази з місця події.

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.