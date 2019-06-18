  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США перекидають тисячу військових на Близький Схід через напад на танкери

    • Розсилка
    Пентагон надсилає додаткові підрозділи на Близький Схід через напад на танкери - США перекидають тисячу військових на Близький Схід через напад на танкери
    Пентагон надсилає додаткові підрозділи на Близький Схід через напад на танкери

    Додаткові сили будуть дислоковані в регіоні для оборонних цілей, зазначили в Пентагоні

    Оборонне відомство США додатково надсилає близько тисячі військових на Близький Схід через новий напад на танкери в Оманській затоці.

    Виконувач обов’язків міністра оборони Патрік Шанахан заявив, що Сполучені Штати «продовжуватимуть пильно стежити за ситуацією і вносити корективи в рівень сил за необхідності з урахуванням розвідувальної інформації та ймовірних загроз».

    Американські військові також опублікували додаткові фотографії, які підтверджують, що Іран стоїть за нападами, які минулого тижня були здійснені на дві нафтові танкери в Оманській затоці. Оприлюднені світлини були зроблені, зокрема, з вертольота американського флоту і мали на меті показати іранських військових, які знімають нерозірвану міну з корпусу японського нафтового танкера. У Вашингтоні наполягають, що фотографії засвідчили спробу прибрати докази з місця події.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

    Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Читайте також
    США Іран ООН військові напад Радбез ООН ОАЕ Пентагон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ