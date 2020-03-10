США порівняли невизнання Криму і радянських прибалтійських республік



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США порівняли невизнання Криму і радянських прибалтійських республік

США збережуть санкції щодо півострова до тих пір, поки Росія «не вийде з Криму»

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор порівняв позицію Вашингтона щодо Криму з позицією щодо Естонії, Литві та Латвії в складі СРСР.

Про це повідомляється на сайті американського Держдепартаменту.

Він нагадав, що США ніколи не підтримували думку, що країни Прибалтики входили до складу СРСР, так як вони були «підкорені силою».

«Ми ніколи не погоджувалися, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії», - сказав він.

Подібної позиції Вашингтон дотримується і щодо Криму, зазначив Гілмор.

За його словами, Москві необхідно змінити підхід у зовнішній політиці. Політик додав, що США збережуть санкції щодо півострова до тих пір, поки Росія «не вийде з Криму».

4 лютого українське видання «НВ» повідомило, що держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Києва заявив, що світові гравці розуміють, що для України Крим втрачений.

Він зазначив, що Росія «не з тих, у кого щось можна забрати». У Криму визнали цю заяву «проявом здорового глузду».

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив 26 травня Днем опору окупації Криму. За його словами, це було зроблено в пам'ять про мітинг в Сімферополі 2014 року, організованому Меджлісом кримсько-татарського народу.

До слова, вчора окупанти запустили через Керченський міст електричку в російську Анапу.