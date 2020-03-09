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    Війна на Донбасі: вісім ворожих обстрілів, один боєць дістав поранення

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    Війна на Донбасі: вісім ворожих обстрілів, один боєць дістав поранення

    Бойовики вісім разів обстріляли позиції української армії

    На Донбасі протягом поточної доби, 9 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий отримав бойове ураження, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Зокрема, три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід поруч з населеними пунктами Широкино, Гнутове, Водяне. П'ять обстрілів противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання Північ неподалік Оріхового, Зайцеве, Новолуганського, Луганського та Авдіївки.

    У штабі уточнили, що сьогодні в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження.

    Нагадаємо, на Донбасі сьогодні, 9 березня, бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

     

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