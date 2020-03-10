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    Командувач сухопутними військами США у Європі міг заразитися коронавірусом

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    Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Крістофер Каволі - Командувач сухопутними військами США у Європі міг заразитися коронавірусом
    Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Крістофер Каволі

    Каволі та інші можливі носії інфекції працюють віддалено і перебувають під наглядом лікарів

    Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Крістофер Каволі і кілька членів його штабу могли заразитися новим коронавірусом.

    Про це повідомив представник Пентагону Райан Маккарті, пише The Hill.

    За його словами, Каволі та інші можливі носії інфекції працюють віддалено, і перебувають під постійним медичним наглядом.

    Наголошується, що можливе зараження відбулося під час однієї з конференцій, в якій брав участь генерал.

    Також, за словами Маккарті, медики попросили всіх американських військових за кордоном повідомляти про ознаки появи у них коронавірусу, щоб не допустити його поширення.

    Генерал-лейтенант Каволі очолив американське військове командування в Європі в січні 2018 року.

    Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    США час коронавірус
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