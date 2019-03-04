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    США повернули представнику ЄС у Вашингтоні статус держпосла

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    США повернули представнику ЄС у Вашингтоні статус держпосла

    Помпео доручив вжити необхідних заходів для відновлення статусу

    Державний департамент Сполучених Штатів Америки повідомляє про повернення представникові Європейського союзу у Вашингтоні статусу державного посла. Про це повідомляє Euractiv.

    Зазначається, що відповідні зміни одразу набувають чинності.

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    «Державний секретар Майк Помпео доручив керівнику протоколу вжити необхідних заходів для відновлення (представникові ЄС у Вашингтоні статусу державного посла, - ред.)», - підкреслюється у заяві.

    Зазначимо, що на початку січня Адміністрація президента США Дональда Трампа понизила дипломатичний статус представництва Євросоюзу в США, офіційно не повідомивши про це Брюссель. Своїм рішенням, про яке раніше не було відомо та не повідомлялося, Державний департамент США понизив дипломатичний статус делегації ЄС у Вашингтоні від держави-члена до міжнародної організації.

    Тоді ж представник ЄС зазначив, що зміна статусу представництва будь-якої з країн - не рідкість, але вона зазвичай відбувається зі зміною адміністрації, а не через два роки після перестановок в керівництві країни. Крім того, про свій намір місію повідомляють заздалегідь у письмовому вигляді.

    Джерело: РБК-Україна

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