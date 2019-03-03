  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Палата представників Конгресу підозрює Трампа в перешкоджанні правосуддю

    • Розсилка
    Дональд Трамп - Палата представників Конгресу підозрює Трампа в перешкоджанні правосуддю
    Дональд Трамп

    Юридичний комітет Палати представників Конгресу планує ініціювати розслідування щодо зловживання владою з боку Трампа

    Юридичний комітет Палати представників Конгресу Сполучених Штатів почне збирати документи щодо ймовірного перешкоджання здійсненню правосуддя, корупції та зловживання владою з боку президента Дональда Трампа та його прибічників.

    Про це 3 березня заявив голова комітету Джеррольд Надлер у коментарі американському каналу ABC News.

    «Ми плануємо ініціювати розслідування щодо зловживання владою, корупції… і перешкоджання здійсненню правосуддя. Це наша робота – захистити верховенство права», – сказав він.

    Надлер – конгресмен від Демократичної партії – додав, що 60 осіб та установ отримають запити на надання документів.

    Читайте також

    Білий Дім і Департамент юстиції наразі не відповіли на запити щодо коментарів із цього приводу.

    Таке рішення комітет ухвалив на тлі очікування результатів розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

    Прокурор має представити свій висновок протягом наступних тижнів.

    Одним із прикладів перешкоджання здійсненню правосуддя Надлер назвав звільнення Трампом колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у 2017 році. На той момент Комі очолював розслідування про втручання Росії.

    Втім, конгресмен зазначив, що наразі уряд не має достатньо доказів, щоб почати процедуру імпічменту Трампа.

    Дональд Трамп відкидає будь-які звинувачення у зв’язках із Москвою, в тому числі і під час виборів, на яких він був обраний президентом США.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    США вибори Дональд Трамп партії документи розслідування правосуддя робота уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ