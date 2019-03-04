Конгрес США планує перевірити Трампа на корупцію



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Президент США Дональд Трамп

Юридичний комітет Палати представників збирається розпочати розслідування щодо зловживання владою, корупції та перешкоджання правосуддю

Конгрес США запросить у 60 осіб та організацій документи в рамках розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та зловживання владою президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє Voice of America.

Голова юридичного комітету Палати представників Джерольд Недлер заявив, що конгресмени зокрема отримають документи від Міністерства юстиції, сина президента Дональда Трампа молодшого та фінансового директора фундації Трампа Аллена Вайсельберга.

«Ми збираємось розпочати розслідування щодо зловживання владою, корупції та перешкоджання правосуддю. Це наша робота – захищати верховенство права», - сказав Недлер.

Конгресмен заявив, що зловживання владою президентом - очевидне, проте про імпічмент говорити зарано.

«Перед тим, як розпочати проти когось процедуру імпічменту, треба переконати американський народ, що це повинно статись», - сказав він.

Білий дім, Міністерство юстиції та Фундація Трампа на запит надати коментар щодо цих заяв не відповіли, повідомляє видання.

Конгресмени також мають намір дослідити можливе відмивання грошей Трампом в інтересах Росії.

Нагадаємо, компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати Володимиру Путіну пентхаус вартістю $50 мільйонів у хмарочосі Trump Tower у Москві.

Джерело: УНН