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    США розпочали вивід військ із аеропорту Кабула

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    Американські війська будуть повністю виведені із території Афганістану - США розпочали вивід військ із аеропорту Кабула
    Американські війська будуть повністю виведені із території Афганістану
    Фото з відкритих джерел

    В аеропорту залишилося менше 4 тис. американських військовослужбовців

    США виводять війська з аеропорту столиці Афганістану Кабулу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

    Кірбі також зазначив, що в аеропорту залишилося менше 4 тис. американських військовослужбовців. При цьому точну цифру речник не назвав.

    У свою чергу урядовці США заявили, що під час виведення військ зростає занепокоєння щодо загрози з боку бойовиків ІДІЛ.

    Раніше стало відомо ім'я терориста-смертника, який здійснив вибух у Кабулі.

    Зазначимо, число загиблих в результаті вибухів в Кабулі зросло до 170. Число постраждалих сягає 200 осіб.

    26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

    До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Теги: теракт ІДІЛ США аеропорт
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    США розпочали вивід військ із аеропорту Кабула