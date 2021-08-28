США розпочали вивід військ із аеропорту Кабула

В аеропорту залишилося менше 4 тис. американських військовослужбовців

США виводять війська з аеропорту столиці Афганістану Кабулу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

Кірбі також зазначив, що в аеропорту залишилося менше 4 тис. американських військовослужбовців. При цьому точну цифру речник не назвав.

У свою чергу урядовці США заявили, що під час виведення військ зростає занепокоєння щодо загрози з боку бойовиків ІДІЛ.

Раніше стало відомо ім'я терориста-смертника, який здійснив вибух у Кабулі.

Зазначимо, число загиблих в результаті вибухів в Кабулі зросло до 170. Число постраждалих сягає 200 осіб.

26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.