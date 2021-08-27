  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ердоган: таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Туреччина раніше неодноразово наголошувала на готовності взяти на себе управління аеропортом у Кабулі - Ердоган: таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула
    Туреччина раніше неодноразово наголошувала на готовності взяти на себе управління аеропортом у Кабулі
    Фото: ЕРА

    Президент Туреччини не виключає, що переговори з «Талібаном» можуть продовжитися

    Таліби запропонували Туреччині взяти на себе управління аеропортом у Кабулі. Про це у п'ятницю повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Sözcü.

    «Ми провели 3,5-годинну зустріч з талібами в посольстві Туреччини. «Талібан» запропонував нам управління аеропортом Кабула. Давайте, ми забезпечимо безпеку, але ви – управління. Ми не прийняли ще рішення з цього приводу», – сказав Ердоган.

    Він не виключає, що переговори можуть продовжитися.

    «Зараз в Афганістані існує серйозний вакуум управління. Після того, як керівництво стане зрозумілим, ми приймемо своє рішення», – сказав президент.

    За його словами, пріоритетом на сьогодні є евакуація громадян Туреччини з Афганістану. Також триває евакуація військового контингенту.

    Ердоган наголосив, що Туреччина засуджує теракти, що сталися вчора в Кабулі. За його словами, ситуація демонструє, яку небезпеку ІДІЛ несе цьому регіону.

    Як відомо, Туреччина раніше неодноразово наголошувала на готовності взяти на себе управління аеропортом у Кабулі, зокрема після виходу з країни американських підрозділів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Афганістан аеропорт евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ердоган: таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула