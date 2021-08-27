Ердоган: таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула
Президент Туреччини не виключає, що переговори з «Талібаном» можуть продовжитися
Таліби запропонували Туреччині взяти на себе управління аеропортом у Кабулі. Про це у п'ятницю повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Sözcü.
«Ми провели 3,5-годинну зустріч з талібами в посольстві Туреччини. «Талібан» запропонував нам управління аеропортом Кабула. Давайте, ми забезпечимо безпеку, але ви – управління. Ми не прийняли ще рішення з цього приводу», – сказав Ердоган.
Він не виключає, що переговори можуть продовжитися.
«Зараз в Афганістані існує серйозний вакуум управління. Після того, як керівництво стане зрозумілим, ми приймемо своє рішення», – сказав президент.
За його словами, пріоритетом на сьогодні є евакуація громадян Туреччини з Афганістану. Також триває евакуація військового контингенту.
Ердоган наголосив, що Туреччина засуджує теракти, що сталися вчора в Кабулі. За його словами, ситуація демонструє, яку небезпеку ІДІЛ несе цьому регіону.
Як відомо, Туреччина раніше неодноразово наголошувала на готовності взяти на себе управління аеропортом у Кабулі, зокрема після виходу з країни американських підрозділів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.
У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.
За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.
До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.