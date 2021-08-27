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    Кількість жертв терактів у Кабулі сягнула 170, аеропорт відновив рейси

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    Кількість загиблих від подвійного теракту в Кабулі досягла щонайменше 170 осіб, переважна більшість жертв &ndash; афганці - Кількість жертв терактів у Кабулі сягнула 170, аеропорт відновив рейси
    Кількість загиблих від подвійного теракту в Кабулі досягла щонайменше 170 осіб, переважна більшість жертв – афганці
    Фото: AFP

    26 серпня стало найсмертоноснішим днем для американських військ в Афганістані за десятиліття

    Сьогодні, 27 серпня, відновились евакуаційні рейси з аеропорту афганського Кабула, водночас кількість жертв вчорашніх терактів сягнула 170. Про це пише CBS з посиланням на міністерство охорони здоров'я Афганістану.

    Евакуаційні рейси були відновлені в п’ятницю в аеропорту Кабула, менш ніж за день після того, як 13 американських військовослужбовців і десятки афганців загинули внаслідок вибухів терористів-смертників «Ісламської Держави». Військові чиновники попереджали про те, що до аеропорту можуть бути спрямовані нові напади, і що їх ризик зростає на тлі поспіху вивести сотні американців і якомога більше вразливих афганців з країни.

    Представник міністерства охорони здоров'я Афганістану вранці в п'ятницю повідомив CBS News, що кількість загиблих від подвійного теракту досягла щонайменше 170 осіб, переважна більшість жертв – афганці. З 13 американських військовослужбовців, які були вбиті, 10 були морськими піхотинцями. ВМС США підтвердили в п'ятницю, що ще один із загиблих американців був матросом. Це був найсмертоносніший день для американських військ в Афганістані за десятиліття. Щонайменше 18 американських військовослужбовців отримали поранення в результаті нападу.

    Президент Байден, звертаючись до нації в четвер, пообіцяв, що Америка не пробачить і не забуде винних у нападі. Головнокомандувач США у цьому регіоні пообіцяв, що американські сили вже працюють над пошуком змовників ІДІЛ, які стоять за вибухами, і що США помстяться.

    До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

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    Теги: теракт ІДІЛ США Афганістан військові
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    Кількість жертв терактів у Кабулі сягнула 170, аеропорт відновив рейси