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    Вибухи в Кабулі: загинув ще один американський військовий

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    Всього за 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США - Вибухи в Кабулі: загинув ще один американський військовий
    Всього за 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США
    Фото: Reuters

    За останніми даними, офіційно підтверджена загибель 72 осіб (12 американців, 60 афганців)

    Ще один військовослужбовець США загинув в результаті нападу на аеропорт Кабула в четвер, 26 серпня. Всього в цей день були вбиті 13 військовослужбовців США. Про це йдеться в повідомленні Центрального командування США, передає CNN.

    Крім того, загальна кількість поранених наразі - 18.

    «Я можу підтвердити, тринадцятий військовослужбовець США помер від ран, отриманих в результаті нападу на ворота Абатства», — сказав капітан Білл Урбан.

    Урбан сказав, що поранені перебувають у процесі евакуації з Афганістану.

    «Наші думки та молитви продовжують залишатися з пораненими та друзями та родиною загиблих», — додав він.

    В четвер, 26 серпня, в Кабулі прогриміло щонайменше сім нових вибухів.

    За останніми даними, офіційно підтверджена загибель 72 осіб (12 американців, 60 афганців) і поранення 143.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

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    Теги: вибух США НАТО Афганістан Талібан
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    Вибухи в Кабулі: загинув ще один американський військовий