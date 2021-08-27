Вибухи в Кабулі: загинув ще один американський військовий

Всього за 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США

За останніми даними, офіційно підтверджена загибель 72 осіб (12 американців, 60 афганців)

Ще один військовослужбовець США загинув в результаті нападу на аеропорт Кабула в четвер, 26 серпня. Всього в цей день були вбиті 13 військовослужбовців США. Про це йдеться в повідомленні Центрального командування США, передає CNN.

Крім того, загальна кількість поранених наразі - 18.

«Я можу підтвердити, тринадцятий військовослужбовець США помер від ран, отриманих в результаті нападу на ворота Абатства», — сказав капітан Білл Урбан.

Урбан сказав, що поранені перебувають у процесі евакуації з Афганістану.

«Наші думки та молитви продовжують залишатися з пораненими та друзями та родиною загиблих», — додав він.

В четвер, 26 серпня, в Кабулі прогриміло щонайменше сім нових вибухів.

За останніми даними, офіційно підтверджена загибель 72 осіб (12 американців, 60 афганців) і поранення 143.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.