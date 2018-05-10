США розширили список санкцій проти Корпусу вартових Ісламської революції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Персональні санкції введено проти шести представників Корпусу вартових Ісламської революції

США розширили список персональних санкцій проти членів іранської військової організації Корпус вартових Ісламської революції.

Про це повідомляє сайт Мінфіну США.

Повідомляється, що персональні санкції введено проти шести представників Корпусу вартових Ісламської революції.

Також під санкції потрапило три компанії, що мають відношення до цієї військової організації.

Зазначимо, що Корпус вартових Ісламської революції — військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з іранської ядерної угоди, яка накладала обмеження на активність Тегерана в ядерній сфері в обмін на зняття санкцій РБ ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених раніше США та ЄС.

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції Тереза Мей, Ангела Меркель і Еммануель Макрон закликали усіх учасників іранської ядерної угоди і далі повністю виконувати її, а президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран не відмовиться від СВПД і продовжить дотримуватися своїх зобов’язань.

Раніше Ізраїль та Саудівська Аравія привітали рішення Трампа щодо угоди з Іраном.