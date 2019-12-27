США сподіваються, що «Мотор Січ» не продадуть китайцям — Тейлор



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Вільям Тейлор наголосив, що зацікавленість інших компаній до купівлі «Мотор Січі» дійсно існує

Амеркаинський дипломат вважає, що в України «є непоганий шанс переглянути» варіант продажу «Мотор Січі»

Сполучені Штати Америки пропонують Україні відмовитися від планів продажу компанії «Мотор Січ» китайцям і розглянути інших покупців.

Про це 26 грудня заявив тимчасового повірений США в Україні Вільям Тейлор, пише «Європейська правда».

«Зараз йде пошук інвесторів, і вже є кілька компаній, як американських, так і не американських, які зацікавлені. Там реальна зацікавленість, вже проводиться due diligence (перевірка об'єкта інвестування, - ред.), візити на завод. Вони перевіряють фінансову ситуацію», - сказав Тейлор.

Дипломат вважає, що в України «є непоганий шанс переглянути» варіант продажу «Мотор Січі», і приводом для цього може стати фінансовий стан китайської компанії, яка бажає купити українське підприємство. Тейлор вказав на наявність інформації про проблеми пов'язаних з покупцем інших китайських компаній.

Тейлор наголосив, що зацікавленість інших компаній до купівлі «Мотор Січі» дійсно існує.

Нагадаємо, у середині грудня президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують понад 50% акцій компанії «Мотор Січ». У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю, інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

Понад 25% акцій залишалися за «Укроборонпромом».