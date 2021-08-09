США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

Байден заявив, що Білорусь являє собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден заявив, що Білорусь являє собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.

«Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів в Білорусі та їх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції і організацій громадянського суспільства і порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень», – заявив американський лідер.

Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту.

Також Канада ввела нові санкції проти Білорусі за триваючі грубі і систематичні порушення прав людини в країні, інформує пресслужба міністерства закордонних справ Канади.

«Ці нові заходи накладають обмеження на ключові сектори білоруської економіки і мінімізують доступ білоруських державних суб'єктів до міжнародного фінансування. У число цільових секторів входять переказні цінні папери та інструменти грошового ринку, боргове фінансування, страхування і перестрахування, нафтопродукти і продукція з хлористого калію», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що нові заходи нададуть подальший тиск на керівництво Білорусі.

«Минув рік відтоді, як білоруський режим продемонстрував свою кричущу зневагу до прав людини під час фальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року. Оголошені сьогодні заходи показують, що Канада не збирається послаблювати тиск, щоб покласти край безкарності порушників прав людини», – додав Гарно.

Нагадаємо, сьогодні Британія ввела нові санкції проти білоруського режиму.

Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.