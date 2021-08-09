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    США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

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    Режим Олександра Лукашенка звинувачують у&nbsp;придушення демократії - США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі
    Режим Олександра Лукашенка звинувачують у придушення демократії
    Фото: Reuters

    Байден заявив, що Білорусь являє собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США

    Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.

    Байден заявив, що Білорусь являє собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.

    «Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів в Білорусі та їх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції і організацій громадянського суспільства і порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень», – заявив американський лідер.

    Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту.

    Також Канада ввела нові санкції проти Білорусі за триваючі грубі і систематичні порушення прав людини в країні, інформує пресслужба міністерства закордонних справ Канади.

    «Ці нові заходи накладають обмеження на ключові сектори білоруської економіки і мінімізують доступ білоруських державних суб'єктів до міжнародного фінансування. У число цільових секторів входять переказні цінні папери та інструменти грошового ринку, боргове фінансування, страхування і перестрахування, нафтопродукти і продукція з хлористого калію», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві зазначили, що нові заходи нададуть подальший тиск на керівництво Білорусі.

    «Минув рік відтоді, як білоруський режим продемонстрував свою кричущу зневагу до прав людини під час фальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року. Оголошені сьогодні заходи показують, що Канада не збирається послаблювати тиск, щоб покласти край безкарності порушників прав людини», – додав Гарно.

    Нагадаємо, сьогодні Британія ввела нові санкції проти білоруського режиму.

    Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

    До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

    Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.

    Теги: Білорусь нафтопродукти США вибори санкції Канада політика указ
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    США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі