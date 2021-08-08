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    Товари з України, Польщі та Литви прибрати з магазинів – наказ мера Мінська

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    Білорусам кажуть, щоб купували вітчизняне - Товари з України, Польщі та Литви прибрати з магазинів – наказ мера Мінська
    Білорусам кажуть, щоб купували вітчизняне
    Фото з відкритих джерел

    У столиці Білорусі не продаватимуть українські товари

    Мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах. Про це повідомляє SB.by.

    «Сьогодні ряд країн ввели проти нас санкції - Україна, Литва, Польща, – а їхні товари (цукерки, здоба, чаї, печінка) стоять в магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: або ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів», – сказав Кухарєв.

    Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення. Також Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», а влада країни нібито проводить «антинародний курс».

    А Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд в Республіку Білорусь.

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    Теги: Білорусь Польща санкції наказ мер Литва Україна
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    Товари з України, Польщі та Литви прибрати з магазинів – наказ мера Мінська