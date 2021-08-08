Товари з України, Польщі та Литви прибрати з магазинів – наказ мера Мінська
У столиці Білорусі не продаватимуть українські товари
Мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах. Про це повідомляє SB.by.
«Сьогодні ряд країн ввели проти нас санкції - Україна, Литва, Польща, – а їхні товари (цукерки, здоба, чаї, печінка) стоять в магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: або ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів», – сказав Кухарєв.
Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення. Також Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», а влада країни нібито проводить «антинародний курс».
А Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд в Республіку Білорусь.