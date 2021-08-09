Британія запровадила нові жорсткі санкції проти режиму Лукашенка

Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі, визнали у МЗС Британії

Велика Британія запровадила пакет торгових, фінансових і авіаційних санкцій проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє пресслужба МЗС Британії.

«Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Велика Британія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися у Великій Британії, а наші аерокосмічні компанії не будуть торкатися до його парку розкішних літаків», – заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Пакет нових санкцій проти Білорусі включає в себе:

Авіаційні заходи з запобігання прольоту або посадки білоруських авіаперевізників у Великій Британії і заборона на надання технічної допомоги флоту літаків Лукашенка.

Торгові заходи щодо калію, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, що використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з метою скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення.

Фінансові заходи, забороняють купівлю переказних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Комплексні заходи у відповідь також включатимуть заборони на надання страховки і перестраховки білоруським державним органам, а також зміни в політиці уряду Великобританії щодо подальшого посилення існуючого ембарго на постачання зброї.

Крім того, у санкційний список потрапили Олександр Лукашенко, його син Віктор, глава міноборони Білорусь Віктор Хренін, голова комітету держбезпеки Іван Тертель, глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, пресекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт і глава МВС Іван Кубраков.

Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

Нагадаємо, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.