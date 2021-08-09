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    Дипломатична війна: Лукашенко виманює українців у Білорусь (відео)

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    Лукашенко обіцяє незабаром &laquo;роздати громадянство&raquo; українцям, які живуть у Білорусі - Дипломатична війна: Лукашенко виманює українців у Білорусь (відео)
    Лукашенко обіцяє незабаром «роздати громадянство» українцям, які живуть у Білорусі
    Фото: president.gov.by

    Лукашенко зауважив, що зараз відносини між Україною та Білоруссю перебувають «у найнижчій точці»

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі. Про це невизнаний президент заявив час пресконференції «Большой разговор с президентом».

    «До кінця року всі повинні отримати громадянство. Виробіть схему, щоб ці люди могли написати заяву нам», – заявив Лукашенко, звертаючись до чиновників.

    У той же час Лукашенко зауважив, що зараз відносини між Україною та Білоруссю перебувають «у найнижчій точці».

    Також під час розмови з журналістами самопроголошений президент Білорусі звинуватив президента України Зеленського в перекидання бойовиків і боєприпасів на територію Білорусі і заперечив свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко президент громадянство час
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    Дипломатична війна: Лукашенко виманює українців у Білорусь (відео)