Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим «російським»

Олександр Лукашенко готовий літати до окупованого Криму через територію Росії, тому що літати через Україну він не може

Диктатор назвав умову, за якою він визнає окупований Крим «російським»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим «російською територією», незважаючи на норми Будапештського меморандуму. Про це Лукашенко заявив під прессконференції у Мінську.

Він наголосив, що наразі стосунки між Україною та Білоруссю перебувають на найнижчому політичному рівні.

«Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє», – сказав Лукашенко.



За його словами, для ухвалення такого рішення він готовий «переступити» через Будапештський меморандум.

«Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розвʼязані – і Крим, і все інше. Вони заявили: Лукашенко полетить в Крим через Росію! Так ви закрили простір, я через Україну не можу полетіти. Безумці! Ще в чомусь мені дорікають, ще зовсім недавно я більше вболівав за Україну, ніж за Білорусь», – додав Лукашенко.

1 червня Лукашенко заявив, що доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів з Білорусі в окупований Росією Крим.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що буде радий, якщо Лукашенко ухвалить рішення про організацію прямого авіасполучення анексованого півострова з Білоруссю. У МЗС України пригрозили Білорусі санкціями за польоти до Криму.

Крім того, Лукашенко звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків і постачанні зброї до Білорусі.