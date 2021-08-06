У Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я

Верховний представник ЄС в закордонних справах Жозеф Борель виступив з заявою

Жозеф Борель, верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики, звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка в порушенні олімпійського перемир'я після інциденту з легкоатлеткою Крістіною Тимановською.

«Заспокоївся, коли побачив, що спортсменка Крістіна Тимановська прибула до Польщі. Однак ще одна горда білоруска була змушена тікати зі своєї країни через дії режиму Лукашенка і порушення олімпійського перемир'я», – написав Борель в своєму «твіттері».

Тимановська, нагадаємо, мала виступити в Токіо на дистанції 100 і 200 метрів. Уже в Японії бігунка була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, тому що не спеціалізується на цій дистанції. В результаті цієї війни атлетку спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. Міжнародний олімпійський комітет взяв ситуацію під контроль. Після інциденту Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі. Зараз вона там і знаходиться.

Також вона повідомила, що отримала підтримку від українських спортсменів.

Крім Тимановсткої, ще двоє спортсменів відмовилися повертатися в Білорусь.