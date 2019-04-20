США виділять майже $1 млн на подолання нетерпимості в Україні



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Грант передбачає виділення $900 тис. для одного переможця конкурсу, який представить програму дій на 24 місяці та більше, починаючи з вересня нинішнього року

Державний департамент США оголосив конкурс на отримання гранту для підтримки громадянського суспільства в Україні, яке бореться з насильством і нетерпимістю щодо українських активістів і представників меншин.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства, оприлюдненому в п'ятницю, повідомляє «Укрінформ».

«Державний департамент США й Бюро демократії, прав людини і праці оголошує відкритий конкурс для організацій, зацікавлених у поданні заявки на програму, що підтримує громадські організації, які борються з насильством і нетерпимістю щодо активістів в Україні», - зазначається в повідомленні.

Грант передбачає виділення $900 тис. для одного переможця конкурсу, який представить програму дій на 24 місяці та більше, починаючи з вересня нинішнього року.

Як уточнюється в документі, новий проект повинен «допомогти організаціям громадянського суспільства розв'язати проблему зростаючого насильства, злочинів на ґрунті ненависті та соціальної нетерпимості по відношенню до активістів громадянського суспільства й уразливих груп меншин».

Серед таких груп називаються етнічні, релігійні меншини, ЛГБТ- спільнота в Україні. Крім того, увага звертається на обмеження проявів екстремізму, що «загрожує розвитку плюралістичної та мирної української демократії».

Аплікантами можуть стати американські та іноземні неприбуткові/неурядові організації; громадські міжнародні організації; приватні або державні вищі навчальні заклади; некомерційні організації чи підприємства.

До слова, Канада у бюджеті на 2019 рік передбачила 105,6 млн дол. на військову допомогу Україні.