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    США виділять майже $1 млн на подолання нетерпимості в Україні

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    США виділять майже $1 млн на подолання нетерпимості в Україні

    Грант передбачає виділення $900 тис. для одного переможця конкурсу, який представить програму дій на 24 місяці та більше, починаючи з вересня нинішнього року

    Державний департамент США оголосив конкурс на отримання гранту для підтримки громадянського суспільства в Україні, яке бореться з насильством і нетерпимістю щодо українських активістів і представників меншин.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства, оприлюдненому в п'ятницю, повідомляє «Укрінформ».

    «Державний департамент США й Бюро демократії, прав людини і праці оголошує відкритий конкурс для організацій, зацікавлених у поданні заявки на програму, що підтримує громадські організації, які борються з насильством і нетерпимістю щодо активістів в Україні», - зазначається в повідомленні.

    Грант передбачає виділення $900 тис. для одного переможця конкурсу, який представить програму дій на 24 місяці та більше, починаючи з вересня нинішнього року.

    Як уточнюється в документі, новий проект повинен «допомогти організаціям громадянського суспільства розв'язати проблему зростаючого насильства, злочинів на ґрунті ненависті та соціальної нетерпимості по відношенню до активістів громадянського суспільства й уразливих груп меншин».

    Серед таких груп називаються етнічні, релігійні меншини, ЛГБТ- спільнота в Україні. Крім того, увага звертається на обмеження проявів екстремізму, що «загрожує розвитку плюралістичної та мирної української демократії».

    Аплікантами можуть стати американські та іноземні неприбуткові/неурядові організації; громадські міжнародні організації; приватні або державні вищі навчальні заклади; некомерційні організації чи підприємства.

    До слова, Канада у бюджеті на 2019 рік передбачила 105,6 млн дол. на військову допомогу Україні. 

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