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    Події в Україні

    Канада виділить понад $100 млн на військову допомогу Україні

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    Україна та Канада обговорили низку потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки - Канада виділить понад $100 млн на військову допомогу Україні
    Україна та Канада обговорили низку потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки

    $99,6 млн підуть на військову допомогу і $6 млн - для реформування сектора оборони і безпеки України

    Канада у бюджеті на 2019 рік передбачила 105,6 млн дол. США на військову допомогу Україні. Про це йдеться у проекті федерального бюджету країни.

    Як зазначається, гроші виділятимуть протягом трьох років.

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    «З 2015 року ЗС Канади проводять навчання і допомагають нарощувати потенціал Збройних сил України за допомогою операції UNIFIER. Уряд (Канади - ред.) планує продовжити допомагати Україні. З цією метою у бюджеті на 2019 рік передбачені 105,6 млн дол. США, що виділятимуться протягом трьох років для продовження операції UNIFIER», - йдеться у документі.

    Як зазначається, з цієї суми $99,6 млн підуть на військову допомогу і $6 млн - для реформування сектора оборони і безпеки в Україні.

    «Ці кошти виділяються для проведення заходів безпеки НАТО у Центральній і Східній Європі у межах операції REASSURANCE, що була продовжена у липні 2018 року. Вона розрахована на чотири роки і загалом на неї виділять 514 млн дол. США», - вказано у документі.

    Нагадаємо, Україна та Канада обговорили низку потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки.

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