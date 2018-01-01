США визнали Росію порушницею міжнародного порядку – експерт-міжнародник

У новій Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США Російська Федерація розглядається, як держава-ревізіоніст

У Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США, яку було оприлюднено 18 грудня 2017 року, Росія отримала статус порушниці міжнародного порядку. США мають намір й надалі вживати відповідних заходів проти дій РФ, що дає змогу Україні стати партнером США. Про це розповів Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової



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У новій Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США Російська Федерація розглядається, як держава-ревізіоніст

У Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США, яку було оприлюднено 18 грудня 2017 року, Росія отримала статус порушниці міжнародного порядку. США мають намір й надалі вживати відповідних заходів проти дій РФ, що дає змогу Україні стати партнером США. Про це розповів Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, експерт-міжнародник під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

«Тобто фактично визнається те, що Росія - це порушник міжнародного порядку. Це означає, що до неї мають вживатися відповідні заходи», - розповідає Бєлєсков.

За його словами це може сприяти партнерським стосункам між Україною та США.

«У цих умовах Україна має можливість стати справжнім партнером США. Для прикладу, в документі чітко визнається, що американці мають активно взаємодіяти із державами в протидії деструктивним інформаційним кампаніям», - зазначає Бєлесков.

За словами експерта успіхи Росії у нарощені та оновлені оборонних сил змушують американців зробити власну модернізацію у сфері національної безпеки.

«Мова йде не про те, що росіяни їх (США- Главком) обскакали, а про те, що вони скоротили відставання. Цей факт використовується, щоб виправдати необхідність збільшення витрат», - зауважив експерт-міжнародник.

Також Бєлесков зазначає, що російсько-українська війна стала гарним прикладом того , до чого мають готуватися США.

«Російсько-український конфлікт для США був гарним сигналом для того, щоб зрозуміти до чого їм готуватися та яким чином модернізувати сухопутні сили», - зазначає експерт.

Також він розповідає, що нова стратегія нацбезпеки обіцяє посилити міграційний режим, забезпечити безпеку кордону США із Мексикою і проводити подальшу боротьбу із різноманітними терористичними організаціями, в тому числі і тими, які спираються на Іслам.



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Нагадаємо , що Пентагон опублікував нову стратегію національної оборони США



