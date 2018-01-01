Пентагон опублікував нову стратегію національної оборони США

Головна ціль стратегії – гарантування можливості США і далі проектувати силу у глобальних масштабах

Заступник помічника міністра оборони США із питань стратегії і розвитку збройних сил Елбрідж Колбі провів брифінг для журналістів щодо публікації нової стратегії національної оборони (National Defense Strategy). Востаннє даний документ публікували в 2008 році. В основі цього документу є стратегія національної безпеки адміністрації Дональда Трампа,



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Збройні сили США мають бути готовими діяти у всіх сферах можливого протистояння

Головна ціль стратегії – гарантування можливості США і далі проектувати силу у глобальних масштабах

Заступник помічника міністра оборони США із питань стратегії і розвитку збройних сил Елбрідж Колбі провів брифінг для журналістів щодо публікації нової стратегії національної оборони (National Defense Strategy). Востаннє даний документ публікували в 2008 році.

В основі цього документу є стратегія національної безпеки адміністрації Дональда Трампа, яка була представлена 18 грудня 2017 року. Основна частина стратегії національної оборони є засекреченою, а було лише опубліковано резюме відповідного документу на 14 сторінок. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони США.

Головним викликом, який стоїть перед міністерством оборони США і збройними силами, є зменшення воєнних переваг щодо таких країн, як КНР чи РФ. Як вважають автори стратегії національної оборони, якщо США не дадуть адекватної відповіді на це питання, то це, в кінці кінців, може підірвати ефект стримування і поставити під загрозу нинішній існуючий міжнародний порядок. При цьому в новій стратегії також розглянуто питання, яким чином американські збройні сили мають протидіяти Ірану, КНДР і міжнародному тероризму.

Елбрідж Колбі заявив, що КНР і РФ, вивчивши уроки операції «Буря в пустелі», мають на меті поставити під загрозу спроможність США вільно проектувати силу в будь-яку точку світу в глобальних масштабах. Тому США націлені на модернізацію своїх збройних сил як через нові технічні рішення так і через нові підходи щодо застосування наявного потенціалу.

Автори стратегії національної оборони заявили про те, що модернізація збройних сил приносилася в жертву під час протистояння за бюджети останніх років. А тому США мають зайнятися модернізацією ядерної тріади, систем командування і контролю, розвідки і спостереження, не забувати про космічний простір і кіберпростір як сфери можливого протистояння. Самі ж збройні сили мають бути готовими діяти у всіх сферах можливого протистояння – суша, море, повітря, кіберпростір, космос. Окрема увага має приділятися питанням протиракетної оборони. Також у стратегії наголошується на необхідності гарантування роботи системи логістики навіть в випадку ударів із різних сфер протистояння.