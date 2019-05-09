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    США вперше затримали судно КНДР через санкції

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    США вперше затримали судно КНДР через санкції

    Департамент юстиції США подав позов щодо цивільної конфіскації північнокорейського судна

    Сполучені Штати вперше затримали північнокорейське судно в межах режиму санкцій проти КНДР.

    Про це повідомили в департаменті юстиції США.

    Йдеться про затримання 17-тонного суховантажного судна «Вайс Онест», яке підозрюють у експорті вугілля з Північної Кореї, що суперечить режиму санкцій США та ООН проти КНДР.

    «Ця схема не тільки дозволяла Північній Кореї уникати санкцій — «Вайс Онест» також використовувався для імпорту до країни важкого машинного обладнання, що допомагало розширити можливості Північної Кореї та продовжувати цикл ухилення від санкційних обмежень», — заявив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Джефрі Берман.

    Департамент юстиції США подав позов щодо цивільної конфіскації північнокорейського судна. Його розглядатиме федеральний суд Мангеттена.

    Нагадаємо, міжнародній санкції запроваджені проти КНДР через ядерну програму країни.

    суд США санкції вугілля ООН
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