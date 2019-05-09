США вперше затримали судно КНДР через санкції



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Департамент юстиції США подав позов щодо цивільної конфіскації північнокорейського судна

Сполучені Штати вперше затримали північнокорейське судно в межах режиму санкцій проти КНДР.

Про це повідомили в департаменті юстиції США.

Йдеться про затримання 17-тонного суховантажного судна «Вайс Онест», яке підозрюють у експорті вугілля з Північної Кореї, що суперечить режиму санкцій США та ООН проти КНДР.

«Ця схема не тільки дозволяла Північній Кореї уникати санкцій — «Вайс Онест» також використовувався для імпорту до країни важкого машинного обладнання, що допомагало розширити можливості Північної Кореї та продовжувати цикл ухилення від санкційних обмежень», — заявив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Джефрі Берман.

Департамент юстиції США подав позов щодо цивільної конфіскації північнокорейського судна. Його розглядатиме федеральний суд Мангеттена.

Нагадаємо, міжнародній санкції запроваджені проти КНДР через ядерну програму країни.