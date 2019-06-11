США заборонили турецьким пілотам літати на винищувачах F-35



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Випробувальні польоти F-35 у штаті Юта, США, 2018 рік

Військові чекають на офіційне рішення Вашингтона про відмову від продажу літаків F-35 Туреччині

Турецьким військовим пілотам, які прибули до США для навчання керуванню винищувачами-бомбардувальниками F-35, закритий доступ до літаків і технічної інформації про ці машини, повідомляє журнал Foreign Policy.

За даними видання, це рішення ухвалив генерал Тод Кентербері, командир підрозділу, що базується на військовій базі Люк в штаті Аризона. Військові чекають на офіційне рішення Вашингтона про відмову від продажу літаків F-35 Туреччині. Сполучені Штати вимагають від Туреччини, свого союзника по НАТО, відмовитися від закупівлі російських зенітних С-400.

Це є умовою продовження участі Туреччини в консорціумі з виробництва F-35 і придбання цих літаків. США побоюються, що літаки можуть використовуватися для поліпшення систем наведення російських зенітних комплексів.

Вашингтон дав Анкарі термін до 31 липня на остаточне рішення про відмову від закупівлі С-400. В іншому разі контракти на закупівлю F-35 будуть розірвані, а турецькі пілоти будуть відправлені додому. Зараз на базі Люк перебувають чотири пілоти і два турецьких інструктори.

Як пише Foreign Policy, такий варіант виглядає найімовірнішим, оскільки поставки перших російських комплексів C-400 до Туреччини очікуються вже в цьому місяці.