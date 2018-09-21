США запровадили нові санкції проти Китаю через військові угоди з РФ



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США вперше ввели вторинні санкції в рамках «російської» санкційної програми

Влада США ввела санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради КНР, які здійснили покупку винищувачів Су-35 і зенітно-ракетних комплексів С-400 у Російської Федерації.

Про це повідомляє Washington Examiner.

США вперше ввели вторинні санкції в рамках «російської» санкційної програми проти іноземної особи за співпрацю з Росією.

Під дані санкції потрапив департамент розвитку та обладнання китайській армії і його директор Чи Шанфу, які тепер внесені в санкційний список OFAC мінфіну США. Тепер їх активи в юрисдикції США підлягають блокуванню.

Також на адресу китайського оборонного відомства заборонено постачати технології і продукцію американського походження, а також закритий доступ до валютних операцій в юрисдикції США.

Подібні санкції можуть бути введені проти Індії, Туреччини, Катару та інших потенційних покупців російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення дотримання режиму санкцій проти Росії.

Під санкції потрапили 33 представники міноборони та розвідки РФ.

Раніше Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.

Джерело: 112 Україна