США ввели санкції проти 33 представників міноборони і розвідки РФ



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Міноборони Росії

Основна частина додаткового санаційного списку стосується осіб, діяльність яких пов'язується з розвідувальним сектором Росії

Офіційний Вашингтон запровадив персональні санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб Російської Федерації, пов'язаних із оборонним комплексом, а також розвідкою.

Про це заявив під час спеціального телефонного брифінгу в четвер офіційний представник Державного департаменту США, повідомляє «Укрінформ».

«Частина цього додаткового списку стосується російського оборонного сектору», - зауважив представник американського дипломатичного відомства, ім'я якого не називається.

Він уточнив, що до цієї частини належить лише три прізвища.

«Основна частина сьогоднішнього додаткового списку стосується осіб, діяльність яких пов'язується з розвідувальним сектором Росії», - зауважив представник Держдепу.

За його словами, санкції пов'язані, зокрема, з втручанням Росії у вибори в США, а також Актом протидії противникам Америки через санкції (CAATSA).

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення дотримання режиму санкцій проти Росії.

Раніше Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.