Трамп підписав указ, який посилить антиросійські санкції



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Керівництво США отримало додаткові повноваження по введенню персональних санкцій

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення дотримання режиму санкцій проти Росії.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому у четвер, 20 вересня.

Зокрема йдеться про санкції, передбачені законом «Про підтримку свободи України» (UFSA) 2014 року і законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» (CAATSA). Вони містять заборону на деякі фінансові операції, конфіскацію майна, заборони на видачу ліцензій на експорт, відмову у видачі віз і у в'їзді на територію США.

Також можливі санкції щодо найближчих помічників людей, які потрапили до переліку санкцій.

У заяві Трампа йдеться, що президент, держсекретар і міністр фінансів США отримали додаткові повноваження по введенню персональних санкцій в рамках цих двох законів.

Раніше Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.

Джерело: ТСН