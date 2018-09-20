Трамп підписав указ, який посилить антиросійські санкції
-
Розсилка
Керівництво США отримало додаткові повноваження по введенню персональних санкцій
Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення дотримання режиму санкцій проти Росії.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому у четвер, 20 вересня.
Зокрема йдеться про санкції, передбачені законом «Про підтримку свободи України» (UFSA) 2014 року і законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» (CAATSA). Вони містять заборону на деякі фінансові операції, конфіскацію майна, заборони на видачу ліцензій на експорт, відмову у видачі віз і у в'їзді на територію США.
Також можливі санкції щодо найближчих помічників людей, які потрапили до переліку санкцій.
У заяві Трампа йдеться, що президент, держсекретар і міністр фінансів США отримали додаткові повноваження по введенню персональних санкцій в рамках цих двох законів.
Раніше Трамп заявив, що США наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.
Джерело: ТСН