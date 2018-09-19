Трамп заявив, що США не збираються запроваджувати санкції проти «Північного потоку-2»



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Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Лідер США вчергове дорікнув Німеччині за збільшення енергетичної залежності від Росії через будівництво нового газопроводу

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна наразі не розглядає питання запровадження санкцій проти компаній, що будують газопровід «Північний потік-2», який пролягатиме дном Балтійського моря.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає «Інтерфакс».

«Ми не розглядаємо такої можливості», — повідомив Трамп, відповідаючи на запитання про санкції проти «Північного потоку-2».

Крім цього, Трамп вчергове дорікнув Німеччині за збільшення енергетичної залежності від Росії через будівництво нового газопроводу.

«Дуже сумно для жителів Німеччини те, що ця країна платить мільярди і мільярди доларів Росії за газ. Я можу точно сказати, що німцям це не подобається», — повідомив американський президент.

Зазначимо, що транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг та приносить Україні щороку декілька мільярдів доларів. Втрата Україною транзиту означатиме втрату значної частини валютної виручки. Зокрема, Росія прагне відмовитися від транзиту газу Україною за рахунок будівництва газопроводів в обхід України, зокрема «Північного потоку-2».

16 липня президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» Росією ставить під загрозу ринок збуту сланцевого газу США в Європі, тому робить США та Росію суперниками.

Раніше Трамп заявляв, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» є катастрофою для Європи.

12 липня Трамп під час прес-конференції саміту НАТО заявив, що вважає неприпустимим укладання угод з Росією в енергетичній сфері.

Напередодні повідомлялось, що у Конгресі США зареєстрували законопроект щодо запровадження санкцій за будівництво російського газогону «Північний потік-2».