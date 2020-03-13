  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США завдали авіаудари в Іраку у відповідь після вбивства американських військових

    • Розсилка
    США завдали авіаудари в Іраку у відповідь після вбивства американських військових

    Авіаудари назвали «прямою відповіддю на загрозу»

    Пентагон підтвердив, що американські сили завдали авіаудари в районі Багдада у відповідь на ракетний удар, в результаті якого в середу загинули два американці і британець.

    Про це повідомляє Пентагон.

    У своїй заяві міністерство оборони заявило, що цілями були п'ять сховищ зброї, що перебували у віданні шиїтської міліції Катаїб Хезболла, яка підтримується Іраном, і що цю зброю було б використано для ураження військ США і коаліції.

    У четвер Пентагон заявив, що, на його думку, групи, підтримувані Тегераном, стояли за ракетним обстрілом на цьому тижні табору Таджи, розташованого недалеко від іракської столиці, в результаті якого також поранено 14 людей.

    «Ці удари носили оборонний, пропорційний характер і були прямою відповіддю на загрозу, створювану підтримуваними Іраном шиїтськими угрупованнями, які продовжують атакувати бази, на яких розміщені коаліційні сили», - йдеться в заяві.

    Нагадаємо, іракська військова база Кемп Таджи, де дислоковані американські військові, піддалася ракетній атаці увечері 11 березня.

    США УДАР Пентагон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ