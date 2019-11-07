США звинуватили двох експрацівників Twitter у шпигунстві на Саудівську Аравію
Звинувачення були пред'явлені громадянину США і підданому Саудівської Аравії
Міністерство юстиції США звинуватило двох колишніх співробітників компанії Twitter в передачі даних владі Саудівської Аравії.
Про це повідомляє The New York Times.
Згідно з даними позовної заяви, яка надійшла до суду Сан-Франциско, двоє ексспівробітників здійснювали передачу даних про користувачів соціальної мережі, які критикували Ер-Ріяд.
Звинувачення були пред'явлені громадянину США Ахмеду Абуаммо і підданому Саудівської Аравії Алі аль-Забараху.
Уточнюється, що це перший випадок звинувачення громадянина Саудівської Аравії федеральними властями в роботі в якості агента іноземної держави.