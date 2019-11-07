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    США звинуватили двох експрацівників Twitter у шпигунстві на Саудівську Аравію

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    США звинуватили двох експрацівників Twitter у шпигунстві на Саудівську Аравію

    Звинувачення були пред'явлені громадянину США і підданому Саудівської Аравії

    Міністерство юстиції США звинуватило двох колишніх співробітників компанії Twitter в передачі даних владі Саудівської Аравії.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Згідно з даними позовної заяви, яка надійшла до суду Сан-Франциско, двоє ексспівробітників здійснювали передачу даних про користувачів соціальної мережі, які критикували Ер-Ріяд.

    Звинувачення були пред'явлені громадянину США Ахмеду Абуаммо і підданому Саудівської Аравії Алі аль-Забараху.

    Уточнюється, що це перший випадок звинувачення громадянина Саудівської Аравії федеральними властями в роботі в якості агента іноземної держави.

    США Міністерство юстиції Twitter
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