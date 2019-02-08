Стала відома вартість квитків на «Євробачення-2019»



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64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль)

Ціна сидячих місць доходитиме до 150 євро

Стали відомі ціни квитків на «Євробачення-2019», яке в травні цього року пройде в Ізраїлі. Згідно з інформацією ізраїльського агентства Leaan, що займається продажем квитків, найдешевші місця оцінені в 35 євро.

При цьому ціна сидячих місць доходитиме до 150 євро. Місце у фан-зоні обійдеться в 120 євро, а місця преміум-класу - в 2999 євро.

Такі розцінки актуальні для гранд-фіналу конкурсу. На обидва півфінали ціни на квитки будуть нижчі.

Очікується, що кількість гостей «Євробачення-2019» складе близько 18 тисяч осіб. Ця цифра передбачає виключно тих туристів, які прибудуть спеціально на захід.

В Ізраїлі, у зв'язку з прийдешнім проведенням конкурсу, вже почали піднімати ціни на проживання місцеві готелі. За інформацією «Вестей», середня вартість проживання за шість днів складе 5,5 тисяч доларів.

Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишиться таким, як і рік тому.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.