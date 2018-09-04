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    Стали відомі імена 10 найкращих вчителів України

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    Стали відомі імена 10 найкращих вчителів України

    Переможця оголосять на офіційній церемонії 7 жовтня

    Викладачі мистецтва, української та англійської мов, зарубіжної літератури, інформатики, хімії, географії та громадянської освіти змагатимуться за звання найкращого педагога країни.

    Про це повідомляють організатори Global Teacher Prize Ukraine.

    Наймолодшому з фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine - 25 років, найстаршому - 65.

    До списку топ-10 фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine увійшли:

    Боднарюк Людмила - Мистецтво, Музичне мистецтво, Художня культура; Виноградів, Закарпатська область; Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8.

    Браташ Олеся - Українська мова і література; Добротвір, Львівська область; Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Добротвора.

    Гайдученко Юрій - Зарубіжна література, Українська мова і література; Київ; НВК «Новопечерська школа».

    Голоднюк Наталія - Англійська мова; Сміла, Черкаська область; Навчально-виховний комплекс «ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів - колегіум».

    Жук Олександр - Інформатика, Інклюзія; Запоріжжя; Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело».

    Лисич Олександр - Хімія; с. Чорнотичі, Сосницький район, Чернігівська область; Чорнотицька ЗОШ І-ІІІ ступенів.

    Портяний Богдан - Географія, Правознавство; Горішні Плавні, Полтавська область; Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. Бугаєвської.

    Рудніцька Наталія - Зарубіжна література, Українська мова; Кам’янець-Подільський, Хмельницька область; Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа №17.

    Стельмах Світлана - Громадянська освіта, Правознавство, Історія України;  Херсон; Херсонський академічний ліцей імені О. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті.

    Черкас Олександр - Інформатика, Українська мова і література; Київ; Середня загальноосвітня школа № 54.

    Кожен охочий може проголосувати за свого фаворита до 6 жовтня. Переможця оголосять на офіційній церемонії 7 жовтня.

    Цього року переможець Global Teacher Prize Ukraine отримає поїздку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2019, один рік безкоштовного навчання від «Освіторії» та 250 000 грн.

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