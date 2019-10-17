Стали відомі ключові пункти угоди про Brexit



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Велика частина угоди збігається з тією, що була погоджена Терезою Мей торік

В угоді прописано вирішення проблеми кордону Ірландії та Північної Ірландії

Нова угода про Brexit в основному збігається з домовленостями, досягнутими попереднім прем'єрміністром Великої Британії Терезою Мей, основні відмінності полягають у вирішенні проблеми кордону Ірландії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє BBC.

Таким чином вирішення проблеми кордону з Ірландією базується на наступних принципах:

У Північній Ірландії частково збережеться митний кодекс ЄС.

Питання так званого «ірландського бекстопа» - механізму, призначеного для збереження єдиного ринку блоку і запобігання жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією, що входить до складу ЄС - зняте.

Північна Ірландія залишиться британською митною територією, але при цьому також залишається пунктом в'їзду на внутрішній ринок ЄС.

Велика Британія не застосовуватиме тарифи на товари, що ввозяться в Північну Ірландію, якщо вони не призначені для подальшого транспортування через кордон.

Спільний комітет ЄС і Великої Британії вирішуватиме, які товари потраплятимуть на єдиний ринок, і Велика Британія стягуватиме з них європейські тарифи від імені ЄС.

Асамблея Північної Ірландії зможе кожні чотири роки самостійно вирішувати, чи продовжувати застосування цієї торгової угоди.

Як відомо, лідери 27 країн-членів ЄС у четвер на саміті в Брюсселі схвалили нову угоду про Brexit, про яку раніше домовилися Лондон та Євросоюз.

Далі угода потребує схвалення у Європейському та британському парламентах. За планом, парламент Британії збереться на засідання в суботу, щоб розглянути ратифікацію угоди.

Утім певності, що британські парламентарі погодять документ, немає, оскільки невелика Демократична юніоністська партія вже заявила, що не підтримує документ.

Водночас за даними джерел Reuters, Джонсон на саміті заявив іншим 27 лідерам, що він має позитивні очікування щодо проходження угоди через парламент.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія рекомендує Єврораді підтримати угоду щодо Brexit.

Як вже відомо, Велика Британія і ЄС досягли угоди щодо Brexit.