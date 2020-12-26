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    Культура

    Прикордонники заборонили в'їзд в Україну російській блогерці

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    <p>Порушницею виявилася російська блогерка Оксана Качева, якій прикордонники на три роки заборонили в&rsquo;їзд до країни</p> - Прикордонники заборонили в'їзд в Україну російській блогерці

    Порушницею виявилася російська блогерка Оксана Качева, якій прикордонники на три роки заборонили в’їзд до країни

    Фото: Держприкордонслужба

    Блогерка раніше відвідувала окупований Крим

    У «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    «Під час оформлення пасажирів авіарейсу, що сьогодні уночі прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим», – заявили прикордонники.

    Порушницею виявилася російська блогерка Оксана Качева, якій прикордонники на три роки заборонили в’їзд до країни.

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    Росіянка чекає зворотного рейсу.

    Нагадаємо, цього тижня популярну українську блогерку обікрали в ресторані (відео).

    Теги: прикордонники Крим Росія Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль Україна
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