Порушницею виявилася російська блогерка Оксана Качева, якій прикордонники на три роки заборонили в’їзд до країни

Блогерка раніше відвідувала окупований Крим

У «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Під час оформлення пасажирів авіарейсу, що сьогодні уночі прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим», – заявили прикордонники.

Порушницею виявилася російська блогерка Оксана Качева, якій прикордонники на три роки заборонили в’їзд до країни.

Росіянка чекає зворотного рейсу.

Нагадаємо, цього тижня популярну українську блогерку обікрали в ресторані (відео).