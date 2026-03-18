«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії

Антон Федорців
«Тигри» доповнили список учасників півфіналу турніру
фото: ФК «Чернігів»

У чвертьфінальному поєдинку Кубка України «Чернігів» переграв «Фенікс-Маріуполь» у серії одинадцятиметрових (0:0, пенальті – 5:4). Про це повідомляє «Главком».

Володаря останньої путівки в півфінал мали визначити ще напередодні. Однак, серія повітряних тривог зірвала проведення зустрічі. Не розпочався матч вчасно і в середу, але цього разу команди провели на полі всі 90 хвилин без вимушених пауз.

У першій половині гостріше виглядали гості. Та реалізували власні моменти «Фенікс-Маріуполь» не зумів. Після пострілу Оріховського мяч пішов мимо воріт, а ударом Синиці в дальній кут впорався голкіпер чернігівців Татаренко. Господарі відповіли перед перервою ударом Ременяка повз рамку.

Вирівняв гру «Чернігів» у другому таймі. Утім, реальні нагоди забити марнували гості. Зокрема, Синиця не зміг акцентовано пробити. А ветеран Богданов із дистанції не влучив у ворота. Як наслідок, справа дійшла до післяматчевої лотереї.

Із першої пятірки кожної з команд не реалізували одинадцятиметрові по одному виконавцю. Чернігівець Новиков вдарив по центру, а голкіпер «Фенікса-Маріуполя» залишився стояти на лінії. Натомість маріуполець Сидоренко не зміг переграти воротаря «Чернігова». Коли ж серія перейшла в режим «до першого промаху», то схибив оборонець гостей Горін. Натомість чернігівець Шумило влучним ударом вивів «тигрів» у півфінал.

Цей результат наразі найкращий в історії «Чернігова». Клуб заснували в обласному центрі у 2003 році. На професіональний рівень «тигри» перейшли в сезоні 2020/21.

До слова, черкаський ЛНЗ сенсаційно вилетів із Кубка України від чернівецької «Буковини». Команда Віталія Пономарьова не змогла забити в основний час і поступилася в серії пенальті. Вирішального промаху припустився Горін.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало петровський «Інгулець» в чвертьфіналі Кубка України. Голами в складі «біло-синіх» відзначилися Герреро та Піхальонок. Кияни стали першим півфіналістом національного турніру.

