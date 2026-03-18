Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Андрій Лунін без проблем замінив основного кіпера
фото: ФК «Реал»

Українець оформив ефектний порятунок у матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін потрапив у підбірку найкращих сейвів дня плейоф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний профіль турніру в X.

Другий воротар «вершкових» розпочав поєдинок проти англійського «Манчестер Сіті» на лаві запасних. Утім, основний кіпер мадридців Тібо Куртуа зазнав ушкодження. Лунін замінив бельгійця в перерві.

У другому таймі український воротар зберіг ворота сухими, а «Реал» здобув другу перемогу над «містянами» (2:1). Зокрема, в одному з епізодів Лунін упорався з підступним ударом форварда «Манчестер Сіті» Ерлінга Голанна під опорну ногу. Цей сейв потрапив у перелік найкращих за вечір.

Потрапив до підбірки й конкурент Луніна Куртуа. Також красиві порятунки оформили голкіпер леверкузенського «Баєра» Янніс Блазвіх, Давід Рая («Арсенал»), воротар «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма та воротар норвезького «Буде/Глімта» Нікіта Хайкін.

До слова, раніше «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії» з Мюнхена. Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Нагадаємо, «Реал» вирішив проігнорувати ностальгійну акцію Ла Ліги. Іспанські клуби вийдуть на поєдинки одного з турів у ретрокомплектах. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.

