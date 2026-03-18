Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів

Українець оформив ефектний порятунок у матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін потрапив у підбірку найкращих сейвів дня плейоф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний профіль турніру в X.

Другий воротар «вершкових» розпочав поєдинок проти англійського «Манчестер Сіті» на лаві запасних. Утім, основний кіпер мадридців Тібо Куртуа зазнав ушкодження. Лунін замінив бельгійця в перерві.

У другому таймі український воротар зберіг ворота сухими, а «Реал» здобув другу перемогу над «містянами» (2:1). Зокрема, в одному з епізодів Лунін упорався з підступним ударом форварда «Манчестер Сіті» Ерлінга Голанна під опорну ногу. Цей сейв потрапив у перелік найкращих за вечір.

Потрапив до підбірки й конкурент Луніна Куртуа. Також красиві порятунки оформили голкіпер леверкузенського «Баєра» Янніс Блазвіх, Давід Рая («Арсенал»), воротар «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма та воротар норвезького «Буде/Глімта» Нікіта Хайкін.

