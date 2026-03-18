Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України

Антон Федорців
До шведської збірної викликали майже три десятки гравців
«Тре Крунур» оголосили заявку на плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року

Національна команда Швеції оприлюднила перелік викликаних на відбір до Мундіалю-2026 виконавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Шведської футбольної спілки.

Скандинавська збірна позмагається за путівку на ЧС-2026 у мінітурнірі чотирьох команд. У півфіналі 26 березня Швеція протистоятиме національній команді України. Матч відбудеться в іспанській Валенсії.

Склад збірної Швеції на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Головний тренер скандинавів Грем Поттер запросив у табір команди 26 футболістів. Не допоможуть збірній Швеції зірки англійської Прем'єр-ліги. Атакувальний хавбек лондонського «Тоттнема» Деян Кулушевскі та форвард «Ліверпуля» Александер Ісак відновлюються після травм.

Перелік викликаних до збірної Швеції футболістів:

Воротарі: Мелькер Ельборг («Сандерленд»), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Ноель Тернквіст («Комо»),

Захисники: Габріель Гудмундссон («Лідс»), Ісак Гін («Аталанта»), Герман Йоханссон («Даллас»), Віктор Ліндельоф («Астон Вілла»), Густав Лагербільке («Брага»), Карл Старфельт («Сельта»), Елліот Струд («М'єльбю»), Даніель Свенссон («Боруссія» Д),

Півзахисники та нападники: Таа Алі («Мальме»), Ясін Аярі («Брайтон»), Руні Бардагжі («Барселона»), Лукас Бергваль («Тоттенгем»), Ентоні Еланга («Ньюкасл»), Віктор Йокерес («Арсенал»), Єспер Карлстрьом («Удінезе»), Гуго Ларссон («Айнтрахт» Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАІС), Густав Нільссон («Брюгге»), Беньямін Нюгрен («Селтік»), Ерік Сміт («Санкт-Паулі»), Маттіас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенелі («Юніон»), Вілліот Сведберг («Сельта»).

Календар збірної Швеції на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Мінітурнір за місце на Мундіалі запланований на 26-31 березня. Переможець протистояння Швеції та збірної України 26 березня вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики. Для нього зарезервоване місце в групі F із національними командами Нідерландів, Японії та Тунісу.

Нагадаємо, раніше збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами. Перші запрошення до лав «синьо-жовтих» отримали тріо виконавців. Ідеться про голкіпера Руслана Нещерета, оборонця Бориса Крушинського та форварда Матвія Пономаренка.

До слова, взимку збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Теги: ЧС-2026 Віктор Ліндельоф Александр Ісак Деян Кулушевскі

Українські банки готові до кредитування економіки
