«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ

glavcom.ua
«Поліські вовки» здобули чергову перемогу
Команда Руслана Ротаня не дасть двом лідерам піти у відрив

Житомирське «Полісся» оформило впевнену перемогу над «Кудрівкою» (2:0) у 21-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Поліські вовки» заволоділи ініціативою у дебюті. Уже на 4-й хвилині Брагару з гострого кута відправив м'яч поруч зі стійкою. А повели житомиряни ще до екватору тайму – Гуцуляк із центру штрафного головою пробив у дальній після навісу того ж Брагару.

Не встигли номінальні господарі оговтатися, як «Полісся» подвоїло перевагу. І знову Гуцуляк опинився на позиції центрфорварда. Щоправда, цього разу він у дотик із району 11-метрової позначки низом відправив м'яч у кут.

Перед перервою житомиряни ледь не зробили рахунок розгромним. Проте, Яшков із-під поперечини витягнув удар Чоботенка головою після навісу, а Брагару пробив над воротами. А на старті другої половини голкіпер «Кудрівки» взяв удар Сарапія.

Фактично перший момент підопічні Василя Баранова створили на початку третьої третини поєдинку. Це Лєгостаєв після перехоплення Гусєва відправив м'яч повз ворота житомирян. Та належного успіху цей епізод не мав.

«Полісся» холоднокровно довело матч до перемоги та продовжить тиснути на черкаський ЛНЗ і донецький «Шахтар» нагорі турнірної таблиці УПЛ. «Поліські вовки» набрали 42 очки, а «насінники» (44 пункти) та «гірники» (47) мають по матчу в запасі. «Кудрівка» – над небезпечною зоною (21 очко).

До слова, «Полісся» розділило нагороди туру Прем'єр-ліги з львівськими «Карпатами». Керманич «поліських вовків» став найкращим тренером 20-го туру. Його підопічні здобули перемогу над криворізьким «Кривбасом» (2:0).

Нагадаємо, «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва. На гол Устименка «біло-сині» відповіли м'ячами Ярмоленка та Пономаренка. Команда Ігоря Костюка залишається в перегонах за медалями.

