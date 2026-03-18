Головна Новини
search button user button menu button

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Марокканська збірна виграла титул «у кабінетах»
фото: Reuters

Функціонери скандально переписали результати турніру через два місяці після фіналу

Збірна Марокко визнана переможцем Кубка африканських націй-2025. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Конфедерації африканського футболу (КАФ).

Апеляційний комітет розглянув звернення Королівської марокканської футбольної федерації. «Атлаські леви» оскаржили результат фіналу. Причиною став демарш збірної Сенегалу, яка самовільно покинула поле під кінець основного часу.

Так тамтешня національна команда відреагувала на низку суперечливих епізодів. Суддівська бригада скасувала гол сенегальця Сарра, а згодом призначила одинадцятиметровий на користь збірної Марокко. Хавбек Діас пенальті не реалізував, а в овертаймі перемогу Сенегалу приніс Геє.

«Апеляційна рада вирішила, що відповідно до ст. 84 Регламенту Кубка африканських націй, національна збірна Сенегалу проголошена такою, що програла фінальний матч КАН у Марокко 2025 року з рахунком 3:0 на користь Марокко», – йдеться в рішенні КАФ.

Збірна Марокко на Кубках Африки

«Кабінетна» перемога стала для «Атлаських левів» лише другим тріумфом на турнірі в історії. Уперше національна команда виграла Кубок африканських націй ще в 1976 році під керівництвом румуна Вірджила Мердереску.

На наступному КАН збірна Марокко виграла бронзові нагороди. Натомість у фіналі Кубка Африки 2004 року «Атлаські леви» поступилися Тунісу (1:2). Цьогорічний фінал став для марокканців першим за понад два десятиліття.

Збірна Марокко перед Чемпіонатом світу 2026 року

Після спершу програного Кубка африканських націй місцева федерація наважилася на кадрову революцію. У відставку відправили головного тренера національної команди Валіда Реграгі.

Замість нього на Мундіаль «Атлаських левів» повезе Мохамед Уахбі. Торік він зробив збірну Марокко U-20 чемпіоном світу, здолавши у фіналі аргентинців (2:0).

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Читайте також:

Теги: Африка НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серхіо Ромеро попрощався з великим футболом
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
Вчора, 18:56
Збірна США отримала цікаве рішення в екіпіруванні
Співгосподарка Чемпіонату світу 2026 презентувала яскраву форму на турнір
Вчора, 13:28
Неймар зберіг шанси поїхати на Мундіаль
Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі
Вчора, 10:27
Мексиканські студенти проявили любов до футболу
Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу
16 березня, 19:48
Збірна Ірану залишається серед учасників ЧС-2026
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Давід Вілья повернувся до столиці Іспанії
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
12 березня, 18:58

Новини

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua