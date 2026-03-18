Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй

Функціонери скандально переписали результати турніру через два місяці після фіналу

Збірна Марокко визнана переможцем Кубка африканських націй-2025. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Конфедерації африканського футболу (КАФ).

Апеляційний комітет розглянув звернення Королівської марокканської футбольної федерації. «Атлаські леви» оскаржили результат фіналу. Причиною став демарш збірної Сенегалу, яка самовільно покинула поле під кінець основного часу.

Так тамтешня національна команда відреагувала на низку суперечливих епізодів. Суддівська бригада скасувала гол сенегальця Сарра, а згодом призначила одинадцятиметровий на користь збірної Марокко. Хавбек Діас пенальті не реалізував, а в овертаймі перемогу Сенегалу приніс Геє.

«Апеляційна рада вирішила, що відповідно до ст. 84 Регламенту Кубка африканських націй, національна збірна Сенегалу проголошена такою, що програла фінальний матч КАН у Марокко 2025 року з рахунком 3:0 на користь Марокко», – йдеться в рішенні КАФ.

Збірна Марокко на Кубках Африки

«Кабінетна» перемога стала для «Атлаських левів» лише другим тріумфом на турнірі в історії. Уперше національна команда виграла Кубок африканських націй ще в 1976 році під керівництвом румуна Вірджила Мердереску.

На наступному КАН збірна Марокко виграла бронзові нагороди. Натомість у фіналі Кубка Африки 2004 року «Атлаські леви» поступилися Тунісу (1:2). Цьогорічний фінал став для марокканців першим за понад два десятиліття.

Збірна Марокко перед Чемпіонатом світу 2026 року

Після спершу програного Кубка африканських націй місцева федерація наважилася на кадрову революцію. У відставку відправили головного тренера національної команди Валіда Реграгі.

Замість нього на Мундіаль «Атлаських левів» повезе Мохамед Уахбі. Торік він зробив збірну Марокко U-20 чемпіоном світу, здолавши у фіналі аргентинців (2:0).

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.