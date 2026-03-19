В Україні дощитиме: погода на 19 березня

glavcom.ua
У столиці температура коливатиметься від 5° до 7° тепла

Сьогодні, 19 березня, в Україні хмарно, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім півдня та крайнього заходу, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди туман. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

Прогноз погоди на 19 березня
Укргідрометцентр

У четвер, 19 березня, у Києві хмарно. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними.

