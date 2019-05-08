США не дозволять Китаю грабувати себе в торгівлі, - Трамп



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Президент США Дональд Трамп

За версією Трампа, Китай хотів переглянути торгову угоду, сподіваючись домовитися з Джо Байденом

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай більше не буде грабувати Штати в торгівлі. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Зокрема, Трамп зазначив, що в Вашингтон для укладення торговельної угоди їде віце-прем'єр Держради Китаю Лю Хе.

«Китай щойно повідомив нам, що вони (віце-прем'єр) зараз направляються у США для укладання угоди. Подивимося, але я дуже задоволений щорічними зборами на суму в більш ніж 100 млрд доларів, що поповнюють скарбницю США... відмінно для США, не добре для Китаю!» - підкреслив глава США.

Так, на думку Трампа, Китайська народна республіка вирішила відступити від домовленостей і спробувати переглянути торгову угоду в зв'язку з «щирою надією», що зможе «домовитися з Джо Байденом або з одним з дуже слабких демократів». Тим самим, заявив президент США, Пекін «продовжить грабувати Сполучені Штати в майбутні роки».

«Цього не станеться!» - запевнив американський лідер.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що напруженість у торговельній війні між КНР і США є загрозою усій світовій економіці.